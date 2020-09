Metal Gear Solid | Castlevania e altri classici di Konami sbarcano su GOG

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #MetalGearSolid e altri classici di #Konami arrivano su #GOG. - Andral84 : La notizia si trasforma in questa ciofeca. Niente remake per ora. Fanchiulo. - Eurogamer_it : #MetalGearSolid e altri classici di #Konami arrivano su #GOG. - GamerClickit : I classici Metal Gear Solid, Contra e Castlevania arrivano su - maplewhite1912 : RT @StefaniaC11: Ciao Solid Snake, ci facciamo qualche seratina insieme? #MetalGearSolid -

Ultime Notizie dalla rete : Metal Gear

Erano spuntati diversi rumor negli ultimi giorni e ora abbiamo la conferma ufficiale: Metal Gear, Metal Gear Solid e Metal Gear Solid 2 Substance sono nuovamente disponibili in formato PC Windows. Kon ...Era nell’aria da giorni. I primissimi capitoli della saga di Metal Gear sono sbarcati su PC, anche se non come ci si aspettava. Si tratta per la precisione di quattro videogiochi, compreso il primo de ...