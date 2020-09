Maltempo, prima neve nella Bergamasca e in Alto Adige: -11°C in montagna, Brennero ricoperto di bianco [FOTO] (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Maltempo che ha sferzato l’Italia da Nord a Sud con piogge intense, forti venti e devastanti grandinate ha portato anche la prima neve nel nostro Paese. Dopo Livigno e Sestriere, la neve è scesa anche nella provincia di Bergamo e in Trentino Alto Adige. nella Bergamasca, mentre cadevano forti piogge, le temperature oggi sono scese fino a +13°C. In montagna sui 1900 metri si è verificata una fitta nevicata a Foppolo e sul monte Pora. prima nevicata della stagione anche sui rilievi del Trentino Alto Adige. La giornata odierna è stata caratterizzata da temporali con grandine, neve attorno ai 1.500 metri e un brusco ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Ilche ha sferzato l’Italia da Nord a Sud con piogge intense, forti venti e devastanti grandinate ha portato anche lanel nostro Paese. Dopo Livigno e Sestriere, laè scesa ancheprovincia di Bergamo e in Trentino, mentre cadevano forti piogge, le temperature oggi sono scese fino a +13°C. Insui 1900 metri si è verificata una fitta nevicata a Foppolo e sul monte Pora.nevicata della stagione anche sui rilievi del Trentino. La giornata odierna è stata caratterizzata da temporali con grandine,attorno ai 1.500 metri e un brusco ...

