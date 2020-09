Maltempo in Lombardia, alluvione a Luvinate: “non uscite di casa”, salvate 2 persone nel Varesotto (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Comune di Luvinate, in provincia di Varese, dove si sta abbattendo una forte ondata di Maltempo che ha causato una vittima, invita la cittadinanza a non uscire di casa. E’ “in corso un secondo evento alluvionale su via San Vito, via Postale Vecchia e Statale. Non uscire. Chiamare per urgenze il 118“, si legge in un messaggio diffuso sui social. A Luvinate è stata attivata l’unità di crisi locale. Sempre nel Varesotto, a Castelveccana, due persone sono rimaste intrappolate nella loro abitazione, invasa da fango e detriti: sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Si tratta di una coppia di anziani la cui abitazione è stata travolta dall’acqua a causa del Maltempo. Al momento entrambi risultano in buone condizioni di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) Il Comune di, in provincia di Varese, dove si sta abbattendo una forte ondata diche ha causato una vittima, invita la cittadinanza a non uscire di casa. E’ “in corso un secondo evento alluvionale su via San Vito, via Postale Vecchia e Statale. Non uscire. Chiamare per urgenze il 118“, si legge in un messaggio diffuso sui social. Aè stata attivata l’unità di crisi locale. Sempre nel, a Castelveccana, duesono rimaste intrappolate nella loro abitazione, invasa da fango e detriti: sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco. Si tratta di una coppia di anziani la cui abitazione è stata travolta dall’acqua a causa del. Al momento entrambi risultano in buone condizioni di ...

Il vento ha abbattuto un albero in via Juker a Legnano e alcune essenze a Rescaldina. Il maltempo durerà sino al pomeriggio Maltempo sul Legnanese abbatte un albero in via Juker a Legnano e alcune ess ...

Una vasta struttura ciclonica, con motore principale intorno al Regno Unito, sta pilotando il passaggio di una serie di fronti perturbati verso l’Europa centro-meridionale, con precipitazioni più sign ...

