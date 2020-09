Io, la nuova app unica per il cittadino (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ in arrivo l’app Io, un’unica applicazione per accedere ai servizi pubblici con cui i cittadini potranno presentare autocertificazioni, istanze e dichiarazioni nonché effettuare pagamenti tramite PagoPa. Rischiano sanzioni i dirigenti pubblici che non predispongano l’adozione dell’app Io nella propria amministrazione, entro la fine di febbraio 2021. Si tratta dell’applicazione prevista dal decreto-semplificazioni che permetterà ai cittadini … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ in arrivo l’app Io, un’applicazione per accedere ai servizi pubblici con cui i cittadini potranno presentare autocertificazioni, istanze e dichiarazioni nonché effettuare pagamenti tramite PagoPa. Rischiano sanzioni i dirigenti pubblici che non predispongano l’adozione dell’app Io nella propria amministrazione, entro la fine di febbraio 2021. Si tratta dell’applicazione prevista dal decreto-semplificazioni che permetterà ai cittadini … L'articolo proviene da YesLife.it.

andreabettini : Più sicurezza per edifici e infrastrutture: stasera alle 20.45 su RaiNews24 #FUTURO24 vi porterà all'@ENEAOfficial… - SerieA : È tempo di riscendere in campo. ?? Si apre una nuova #SerieATIM. ?????? Resta aggiornato con l'App ufficiale di Lega… - MeglioCucina : Selezione ricette 'ricotta & scalogno' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'pesche & pannafresca' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… - MeglioCucina : Selezione ricette 'salsicce & pasta' by app megliocucina. ?????????? SCARICA la nuova l'APP Android: ??… -