Grande Fratello, accuse contro Lorella Cuccarini: 'È omofoba'; la showgirl: 'Ho solo idee diverse' (Di venerdì 25 settembre 2020) Dalla Casa del Grande Fratello vip parte una nuova polemica, dopo l'uscita di scena di Fausto Leali. Il tema stavolta È l'omofobia e vede al centro delle frasi pronunciate dal concorrente Tommaso ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 settembre 2020) Dalla Casa delvip parte una nuova polemica, dopo l'uscita di scena di Fausto Leali. Il tema stavolta; l'omofobia e vede al centro delle frasi pronunciate dal concorrente Tommaso ...

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - bellademamma : RT @kyxrap: Ma perché il grande fratello stacca l’audio e cambia inquadratura mentre Franceska sta cercando di parlare male di Tommaso con… - globalistIT : Grande Fratello, accuse contro Lorella Cuccarini: 'È omofoba'; la showgirl: 'Ho solo idee diverse' - inthearmsofede : RT @Dr4c0h: kappa 'a me della fama non interessa niente' oppini 'se non ti interessasse non saresti nella casa del grande fratello' E ANCHE… -