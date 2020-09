De Luca: “Se la curva dei contagi non si stabilizza chiuderemo tutto” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Se la curva dei contagi non si stabilizza chiuderemo tutto”. Vincenzo De Luca agita nuovamente il fantasma del lockdown, per dare vigore all’ordinanza che obbliga l’uso della mascherina anche all’aperto. Il Presidente della Regione Campania su Facebook mette l’accento sui “comportamenti dei singoli cittadini”. E minaccia: “O decidiamo di convivere con il Covid e rispettare le regole oppure l’alternativa sarà la progressiva chiusura. Se continuiamo così dovremmo chiudere tutto”. “Fino a quando decidevamo noi c’era un percorso, dopo l’apertura di tutto evidentemente siamo diventati la regione più esposta, perché siamo la regione con la maggiore densità abitativa. Ora siamo in piena ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) “Se ladeinon situtto”. Vincenzo Deagita nuovamente il fantasma del lockdown, per dare vigore all’ordinanza che obbliga l’uso della mascherina anche all’aperto. Il Presidente della Regione Campania su Facebook mette l’accento sui “comportamenti dei singoli cittadini”. E minaccia: “O decidiamo di convivere con il Covid e rispettare le regole oppure l’alternativa sarà la progressiva chiusura. Se continuiamo così dovremmo chiudere tutto”. “Fino a quando decidevamo noi c’era un percorso, dopo l’apertura di tutto evidentemente siamo diventati la regione più esposta, perché siamo la regione con la maggiore densità abitativa. Ora siamo in piena ...

