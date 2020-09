Coronavirus | l' Iss | Epidemia in lento e progressivo peggioramento Rt sopra l' 1 in Calabria e Sicilia

(Di venerdì 25 settembre 2020) In Italia si osserva undelldi- SARS-CoV-2 da otto settimane che si riflette in un maggiore carico sui servizi sanitari. Questo andamento, ...

fanpage : Coronavirus, report Iss-Ministero: boom di persone terapia intensiva, virus circola in tutta Italia - fattoquotidiano : Coronavirus, Report Iss: 12 regioni con Rt sopra 1. “Peggioramento progressivo”. Sale la percentuale dei ricoverati… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 1.900 #contagi, record dal post #lockdown. L'#Iss: 'Progressivo peggioramento' #Covid #ANSA - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Iss: 'Progressivo peggioramento da 8 settimane, impatto sulle scuole valutabile a ottobre' #Coronavirusi… - VivMilano : RT @fanpage: Report Iss ministero Salute: 2.868 focolai di contagio da coronavirus attivi in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Iss

Si conferma un aumento nei nuovi casi di Covid-19 segnalati in Italia per la ottava settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (7-20 settembre) di 31,4 per 100mila abita ...Roma, 25 settembre 2020 - L'Italia vede aumentare i casi di Coronavirus per l'ottava settimana consecutiva. E' il preoccupante quadro esposto nel consueto bollettino settimanale dell'Iss e del Ministe ...