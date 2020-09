Corona virus: Raffaele Fitto positivo a test. Taranto: un caso in una scuola. Chiuso un asilo a San Vito dei Normanni. Da oggi mascherine all’aperto a Foggia. Un morto per il focolaio di Polignano a Mare Il candidato alla presidenza della Regione Puglia era fra i contatti del sindaco di Sava ricoverato (Di venerdì 25 settembre 2020) Un 52enne morto per il focolaio di Polignano a Mare. Dell vittima ha dato notizia il sindaco Domenico Vitto. Il deceduto era marito di una dipendente dell’azienda ortofrutticola in cui si è sviluppato il focolaio. Raffaele Fitto e la sua famiglia sono in quarantena. Provvedimento precauzionale che riguarda anche i non pochi contatti di Dario Iaia, sindaco di Sava che, positivo al test Corona virus, è stato ricoverato all’ospedale “Moscati” di Taranto. Conseguenza della campagna elettorale per il candidato governatore ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Un 52enneper ildi. Dell vittima ha dato notizia ilDomenico Vitto. Il deceduto era marito di una dipendente dell’azienda ortofrutticola in cui si è sviluppato ile la sua famiglia sono in quarantena. Provvedimento precauzionale che riguarda anche i non pochidi Dario Iaia,diche,al, è statoall’ospedale “Moscati” di. Conseguenzacampagna elettorale per ilgovernatore ...

Coronavirus, la mutazione che (forse) aggira mascherine e lavaggio delle mani

Il Coronavirus può aver subito una mutazione. E’ quanto sostengono gli esperti di Houston, Stati Uniti, che da marzo hanno sequenziato i genomi del virus e registrato 5.085 sequenze. Lo studio, che ...

Coronavirus| Annullata una delle celebrazioni più famose al mondo: non accadeva dal 1912

Il virus che si è abbattuto sul mondo e sul nostro paese ha portato ad un cambiamento netto nello stile di vita e nelle abitudini della popolazione, introducendo una serie di regole, vere e proprie ...

