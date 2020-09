Candreva subito convocato: le scelte di Ranieri per il Benevento (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Servizio? Voto 'diesci'. Anzi 87 💁‍♂️ L'assist… è servito. 🍽 Publiée par U.C. Sampdoria sur Vendredi 25 septembre 2020 La Sampdoria ha scelto il modo più originale per presentarlo. Antonio Candreva nel video che lo annuncia come nuovo blucerchiato serve una serie di pietanze a Fabio Quagliarella, seduto al tavolo di un ristorante. Il messaggio è chiaro: “Stai sereno, a servirti ci penso io”. Acquistato dall’Inter pochissime ore fa, l’esterno figura già tra i convocati di mister Ranieri per la sfida con il Benevento. Una trattativa che sembrava andare per le lunghe si è invece sbloccata in pochissime ore, complice il benservito schietto dato dai nerazzurri al loro ormai ex giocatore. Ed ecco quindi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Servizio? Voto 'diesci'. Anzi 87 💁‍♂️ L'assist… è servito. 🍽 Publiée par U.C. Sampdoria sur Vendredi 25 septembre 2020 La Sampdoria ha scelto il modo più originale per presentarlo. Antonionel video che lo annuncia come nuovo blucerchiato serve una serie di pietanze a Fabio Quagliarella, seduto al tavolo di un ristorante. Il messaggio è chiaro: “Stai sereno, a servirti ci penso io”. Acquistato dall’Inter pochissime ore fa, l’esterno figura già tra i convocati di misterper la sfida con il. Una trattativa che sembrava andare per le lunghe si è invece sbloccata in pochissime ore, complice il benservito schietto dato dai nerazzurri al loro ormai ex giocatore. Ed ecco quindi ...

