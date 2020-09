Borse 25 settembre, i listini Ue chiudono la settimana in rosso (Di venerdì 25 settembre 2020) Borse 25 settembre 2020, i listini europei chiudono in rosso per la paura di un ritorno dei contagi. MILANO – Borse 25 settembre 2020. Chiusura in rosso per i listini in questa settimana molto difficile per i mercati. A pesare il timore di un nuovo lockdown con i contagi che continuano ad essere molto alti in quasi tutto il Vecchio Continente. Borse 25 settembre, Piazza Affari apre in rosso Dopo un’apertura debole, i listini sono crollati. L’unica a tenere è stata Londra che ha guadagnato lo 0,34%, recuperando (in parte) quanto perso nella seduta di giovedì. Il più pesante è stato Francoforte che ha ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 25 settembre 2020)252020, ieuropeiinper la paura di un ritorno dei contagi. MILANO –252020. Chiusura inper iin questamolto difficile per i mercati. A pesare il timore di un nuovo lockdown con i contagi che continuano ad essere molto alti in quasi tutto il Vecchio Continente.25, Piazza Affari apre inDopo un’apertura debole, isono crollati. L’unica a tenere è stata Londra che ha guadagnato lo 0,34%, recuperando (in parte) quanto perso nella seduta di giovedì. Il più pesante è stato Francoforte che ha ...

