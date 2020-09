UFFICIALE Spezia, arriva Chabot dalla Sampdoria (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto in prestito con diritto riscatto e controriscatto di Chabot dalla Sampdoria Lo Spezia si muove in difesa e ufficializza l’arrivo dalla Sampdoria di Julian Chabot. Il tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. «Julian Chabot è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il difensore tedesco arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’U.C. Sampdoria. Classe 1998, 195cm di pura potenza, Chabot arriva in maglia bianca dopo aver indossato quella blucerchiata nella passata stagione e ha scelto il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Loha ufficializzato l’acquisto in prestito con diritto riscatto e controriscatto diLosi muove in difesa e ufficializza l’arrivodi Julian. Il tedescoin prestito con diritto di riscatto e controriscatto. «Julianè un nuovo calciatore delloCalcio. Il difensore tedescoa titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dall’U.C.. Classe 1998, 195cm di pura potenza,in maglia bianca dopo aver indossato quella blucerchiata nella passata stagione e ha scelto il ...

SerieA : I risultati del primo turno di #SerieATIM. 1???? La giornata si completerà il 30 settembre con Benevento-Inter, Udin… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Spezia, arriva Agoume in prestito dall'Inter. Il contratto è stato depositato in Lega - apetrazzuolo : UFFICIALE - Chabot e Agoumé allo Spezia - ParmeshSriv : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Lucièn #Agoumè passa allo #Spezia in prestito dall’#Inter. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? https:/… - clikservernet : Ufficiale: il difensore Julian Chabot in prestito allo Spezia -