Ufficiale | Sampdoria | preso Hermansen dal Fredrikstad

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo arrivo in casa: si tratta di Noah Bech, difensore centrale classe 2002 che inizialmente sarà aggregato alla primavera dei blucerchiati. Ad annunciarlo la sua ormai ex squadra, il, con un comunicato. Noah Bechhar fått en fantastisk mulighet og pakker nå bagen for avreise til Italia og ungdomsavdelingen til Serie A klubben! Les mer herhttps://t.co/Qr93caQ3pZ —FK (@fk) September 24, 2020 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.