UFFICIALE – Agoumé in prestito allo Spezia dall'Inter (Di giovedì 24 settembre 2020) Lucien Agoumé lascia l'Inter e va allo Spezia Cessione in casa Inter. Come comunicato dal club nerazzurro sul proprio sito UFFICIALE, il centrocampista Lucien Agoumé va in prestito secco allo Spezia. Il centrocampista francese, che ha scelto il numero 10, rimarrà in Liguria fino al 30 giugno 2021, dopodiché farà ritorno in nerazzurro. Già nel pomeriggio di oggi si allenerà con la sua nuova squadra, come comunica il club spezzino. L'articolo UFFICIALE – Agoumé in prestito allo Spezia dall'Inter proviene da intermagazine.

TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Spezia, arriva Agoume in prestito dall'Inter. Il contratto è stato depositato in Lega - VittoRoto : ?? UFFICIALE ?? #Agoumé in prestito annuale allo #Spezia - giuseppeq_bott : RT @marifcinter: UFFICIALE - Lucien Agoume è un nuovo calciatore dello Spezia Calcio. Il centrocampista francese arriva a titolo temporane… - calciomercatoit : +++ #Inter - UFFICIALE: il giovane #Agoume ceduto allo #Spezia +++ ??#CMITmercato - faz10ne : Lucien Agoume per la mediana aquilotta | Spezia Calcio - Sito ufficiale Numero 1??0???????? -

