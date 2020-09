Tutti fuori! (Di giovedì 24 settembre 2020) Con un post su Facebook, una modalità ormai abituale per rivolgersi ai propri concittadini, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha preannunciato la volontà dell’amministrazione di prolungare, oltre la data prefissata del 31 ottobre 2020, la possibilità di esporre gratuitamente su suolo pubblico i tavolini di bar e ristoranti. La decisione di ampliare gli spazi esterni in uso agli esercizi commerciali era nata dalla volontà di sostenere settori… Posted by Beppe Sala on Thursday, September 24, 2020 L’ordinanza, proposta a fine quarantena, quando i locali poterono finalmente riaprire i battenti, fu accolta con favore da Tutti gli esercenti che, avendo spazi a disposizione di fronte alle proprie attività, riuscirono in questo modo a sopperire, in parte, alla scarsa disponibilità di spazi che le ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 settembre 2020) Con un post su Facebook, una modalità ormai abituale per rivolgersi ai propri concittadini, il Sindaco di Milano, Beppe Sala, ha preannunciato la volontà dell’amministrazione di prolungare, oltre la data prefissata del 31 ottobre 2020, la possibilità di esporre gratuitamente su suolo pubblico i tavolini di bar e ristoranti. La decisione di ampliare gli spazi esterni in uso agli esercizi commerciali era nata dalla volontà di sostenere settori… Posted by Beppe Sala on Thursday, September 24, 2020 L’ordinanza, proposta a fine quarantena, quando i locali poterono finalmente riaprire i battenti, fu accolta con favore dagli esercenti che, avendo spazi a disposizione di fronte alle proprie attività, riuscirono in questo modo a sopperire, in parte, alla scarsa disponibilità di spazi che le ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti fuori Tutti fuori! Linkiesta.it Scioperi e studenti in piazza: venerdì nero per la scuola. E sabato manifestazione dei sindacati

Ma non tutti: l’Osa sarà davanti al ministero a Viale Trastevere ... alla manifestazione per la scuola indetta dal comitato Priorità alla scuola al di fuori dell’orario scolastico. «Non è il momento ...

Tre concerti promossi da Fondazione Arena per la rassegna "Verona in musica"

Dopo il Festival d’estate 2020, Fondazione Arena invita tutti i cittadini a tre concerti straordinari per abbracciare nuovamente la città: tre eventi gratuiti nel segno della grande Musica nelle piazz ...

