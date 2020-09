Tidei | progetto Casa Rifugio deve andare avanti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Durante un sopralluogo della presidente di Telefono Rosa in uno degli immobili messo a bando dal Comune di Roma e dalle Regione Lazio per scopi sociali in zona Cassia, un gruppo di residenti ha protestato contro un centro per le donne vittime di violenza, sostenendo che la presenza di questo centro deprezza le case e crea problemi. E’ un atteggiamento inaccettabile, che offende e umilia le donne vittime di violenza e mortifica il lavoro di tutti coloro che ogni giorno si dedicano alla cura di queste vittime. Ildella”. Cosi’ in un comunicato la consigliera regionale del Lazio Marietta(Italia Viva).