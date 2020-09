“Senza pietà”. Omicidio dell’arbitro Daniele De Santis ed Eleonora Manta, cosa è emerso dall’autopsia (Di giovedì 24 settembre 2020) Continuano le indagini sull’assassinio di Daniele De Santis, arbitro di calcio di 33 anni, e della fidanzata Eleonora Manta, 30 anni. La coppia è stata uccisa la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello, nel quartiere Rudiae. L’ipotesi più accreditata è che le due vittime conoscessero il loro assassino, al quale hanno aperto la porta mentre stavano cenando. L’arbitro, infatti, aveva le ciabatte ai piedi e un paio di pantaloncini, mentre la ragazza è stata trovata sul pianerottolo di casa. Daniele è riuscito a fuggire sulle scale, al piano inferiore, ma è stato raggiunto dall’assassino che lo ha colpito. In quel momento i vicini di casa si sono accorti di quello che stava ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Continuano le indagini sull’assassinio diDe, arbitro di calcio di 33 anni, e della fidanzata, 30 anni. La coppia è stata uccisa la notte tra il 21 e il 22 settembre a Lecce in un condominio nei pressi della stazione, in via Montello, nel quartiere Rudiae. L’ipotesi più accreditata è che le due vittime conoscessero il loro assassino, al quale hanno aperto la porta mentre stavano cenando. L’arbitro, infatti, aveva le ciabatte ai piedi e un paio di pantaloncini, mentre la ragazza è stata trovata sul pianerottolo di casa.è riuscito a fuggire sulle scale, al piano inferiore, ma è stato raggiunto dall’assassino che lo ha colpito. In quel momento i vicini di casa si sono accorti di quello che stava ...

