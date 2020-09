"Ride ancora?". Cardinal Becciu cacciato dal Papa, la fucilata della Maglie: cosa scriveva un anno fa (Di giovedì 24 settembre 2020) Un terremoto in Vaticano: si dimette il potentissimo Cardinale Angelo Becciu, l'annuncio è arrivato con una nota diffusa dalla Santa Sede nella serata di giovedì 24 settembre. Una decisione di Papa Francesco, che ha scelto di rimuovere il porporato dall'incarico. Il tutto, probabilmente, per la vicenda dell'immobile comprato a Londra dal Vaticano per 200mila euro, una vicenda che ha travolto Becciu. E Maria Giovanna Maglie commenta la notizia su Twitter. O meglio, ricorda come un anno fa lei stessa profetizzò quanto sarebbe accaduto in un articolo su Dagospia, che rilancia in calce al tweet. Cinguettio in cui scrive: "Il Papa ha cacciato il fu potentissimo e ammanicatissimo Cardinale Becci, come avevo provato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Un terremoto in Vaticano: si dimette il potentissimoe Angelo, l'annuncio è arrivato con una nota diffusa dalla Santa Sede nella serata di giovedì 24 settembre. Una decisione diFrancesco, che ha scelto di rimuovere il porporato dall'incarico. Il tutto, probabilmente, per la vicenda dell'immobile comprato a Londra dal Vaticano per 200mila euro, una vicenda che ha travolto. E Maria Giovannacommenta la notizia su Twitter. O meglio, ricorda come unfa lei stessa profetizzò quanto sarebbe accaduto in un articolo su Dagospia, che rilancia in calce al tweet. Cinguettio in cui scrive: "Ilhail fu potentissimo e ammanicatissimoe Becci, come avevo provato a ...

anna77799 : @gossipcity2020 Hai detto bene SEMBRA, ma non lo è affatto,le tonte sono a chi crede ancora che dopo 4 anni M e C… - razorblack66 : RT @EsteriLega: Vogliamo prendere sul serio queste minacce per la democrazia, o c'è ancora qualcuno che ride? - Mariang890 : 'Lei è ancora fidanzata?' Ignoto: ride Amadeus:'No, era solo per sapere ahahahah' #isolitiignoti - Ladygalga1 : RT @EsteriLega: Vogliamo prendere sul serio queste minacce per la democrazia, o c'è ancora qualcuno che ride? -

Ultime Notizie dalla rete : Ride ancora Maria Giovanna Maglie contro il cardinale Angelo Becciu: "Cacciato da Papa Francesco, ride ancora?", cosa scriveva un anno fa LiberoQuotidiano.it Enola Holmes, Millie Bobby Brown: "Era davvero difficile rimanere seria!"

Millie Bobby Brown, in questi giorni su Netflix con il film Enola Holmes, racconta come sia stato difficile non ridere sul set, con quei burloni di Sam Claflin e Henry Cavill. E' già disponibile su Ne ...

Riso, annata positiva: nel Novarese è iniziata la raccolta. “Cresce la domanda della varietà da sushi”

Grazie al sushi si amplia il mercato del riso «made in Novara» e l’export. Dovrebbe essere un’annata piuttosto favorevole quella che si sta concludendo con la fase della raccolta, per il riso novarese ...

Millie Bobby Brown, in questi giorni su Netflix con il film Enola Holmes, racconta come sia stato difficile non ridere sul set, con quei burloni di Sam Claflin e Henry Cavill. E' già disponibile su Ne ...Grazie al sushi si amplia il mercato del riso «made in Novara» e l’export. Dovrebbe essere un’annata piuttosto favorevole quella che si sta concludendo con la fase della raccolta, per il riso novarese ...