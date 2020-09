Pazienza | tanto suo figlio è disabile

(Di giovedì 24 settembre 2020) Non me lo dice chiaramente, il padre di Francesca, ma lo leggo nelle righe con una chiarezza disarmante, che da un lato mi scomodada togliermi le ore di sonno, ma dall'altro fa dire a me ...

In questi giorni, fra le numerose denunce che ricevo, mi scrivono due genitori. Francesca (nome di fantasia), bambina down, non ha il docente di sostegno e viene rimbalzata, il padre e lei, da scuola ...La seconda puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Uno di questi ha visto come protagonista Nello Sorrentino che, per la prima volta, si è mostrato geloso di Carlotta Dell’Isola.