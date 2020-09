Patrick Zaki è cittadino onorario di Napoli. La decisione del consiglio comunale per chiedere il suo rilascio (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre le autorità egiziane non dicono nulla rispetto alla data dell’udienza di George Patrick Zaki, in Italia qualcosa si muove. Lo studente egiziano in Erasmus all’università di Bologna arrestato nel febbraio del 2020 al suo rientro in Egitto, è diventato cittadino onorario di Napoli. Il consiglio comunale della città ha fatto questa scelta per sostenere la sua causa e chiedere il suo immediato rilascio. Lettere e rimandi: a che punto è il caso Zaki La detenzione di Zaki nel carcere di Tora nella periferia del Cairo è stata prolungata di mese in mese senza una chiara scadenza. Da tempo infatti i legali della famiglia chiedono ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 settembre 2020) Mentre le autorità egiziane non dicono nulla rispetto alla data dell’udienza di George, in Italia qualcosa si muove. Lo studente egiziano in Erasmus all’università di Bologna arrestato nel febbraio del 2020 al suo rientro in Egitto, è diventatodi. Ildella città ha fatto questa scelta per sostenere la sua causa eil suo immediato. Lettere e rimandi: a che punto è il casoLa detenzione dinel carcere di Tora nella periferia del Cairo è stata prolungata di mese in mese senza una chiara scadenza. Da tempo infatti i legali della famiglia chiedono ...

amnestyitalia : Siamo di nuovo di fronte all'ambasciata d'Egitto per consegnare le oltre 150.000 firme di italiani e italiane che c… - amnestyitalia : Oggi abbiamo riprovato a consegnare le 150.000 firme per chiedere la liberazione di Patrick Zaki. Neanche oggi l'am… - amnestyitalia : Patrick Zaki dal carcere scrive alla famiglia. Ancora sconosciuta la data della nuova udienza - giampifiore : #DiMaioDimettiti?? #Regeni #Zaki L'Egitto ha deciso per prolungare la detenzione preventiva di Patrick George Zaki… - giampifiore : @luigidimaio #DiMaioDimettiti?? #Regeni #Zaki L'Egitto ha deciso per prolungare la detenzione preventiva di Patrick… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrick Zaki Maratona Artistica per Patrick Zaki - Bologna mentelocale.it Zaki: avvocato, sabato una nuova udienza

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Si terrà dopodomani, sabato, la prossima udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere al Cairo per Patrick George Zaki, lo st ...

Maratona artistica per Patrick Zaky: sabato 26 settembre una giornata dedicata allo studente in carcere in Egitto

Sabato 26 settembre, nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, a partire dalle 9.30 in Piazza Rossini, prende il via una Maratona artistica dedicata a Patrick Zaki. L’iniziativa, idea ...

(ANSA) - ROMA, 24 SET - Si terrà dopodomani, sabato, la prossima udienza in cui verrà deciso se prolungare ulteriormente o meno la custodia cautelare in carcere al Cairo per Patrick George Zaki, lo st ...Sabato 26 settembre, nel rispetto delle misure di contenimento del coronavirus, a partire dalle 9.30 in Piazza Rossini, prende il via una Maratona artistica dedicata a Patrick Zaki. L’iniziativa, idea ...