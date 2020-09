Massimo Giletti | “Non escludo di entrare in politica”

Leggi su tpi

(Di giovedì 24 settembre 2020): “Un mio impegno politico? Nonnulla” Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Non è l’Arena, il conduttoreannuncia la possibilità diin politica. O almeno non la esclude. “Un mio impegno politico? In futuro, nonnulla. Sarei disonesto nel dire di no. Fino al 30 giugno 2021, sono a La7 e le mie energie sono per La7″, dice a sorpresa il giornalista.sta per tornare in tv su La7. Domenica 27 settembre andrà infatti in onda la prima puntata della quarta edizione del programma di approfondimento giornalistico e, anche in quest’edizione, tratterà temi legati all’attualità e alla politica, ...