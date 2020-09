Kirby Fighters 2 per Switch compare sul sito ufficiale di Nintendo (Di giovedì 24 settembre 2020) Aggiornamento:Dopo il leak la grande N ha deciso di pubblicare l'annuncio ufficiale rivelando che il titolo è già disponibile. Qui di seguito il comunicato ufficiale con tutti i dettagli e il trailer di lancio.Scegli da un roster che include 17 tra le più iconiche Abilità di Copia di Kirby, così come amici e nemici ben conosciuti - Waddle Dee Bandana, Meta Knight e King Dedede, Gooey e Magolor - per combattere in una serie di battaglie infuocate in Kirby Fighters 2, in arrivo oggi su Nintendo Switch. Ciascuno dei personaggi giocabili e delle Abilità di Copia ha sia un proprio stile di gioco che un proprio set di mosse. Sperimentandole tutte, i giocatori potranno scegliere e padroneggiare le loro preferite. Guarda ora ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Aggiornamento:Dopo il leak la grande N ha deciso di pubblicare l'annunciorivelando che il titolo è già disponibile. Qui di seguito il comunicatocon tutti i dettagli e il trailer di lancio.Scegli da un roster che include 17 tra le più iconiche Abilità di Copia di, così come amici e nemici ben conosciuti - Waddle Dee Bandana, Meta Knight e King Dedede, Gooey e Magolor - per combattere in una serie di battaglie infuocate in2, in arrivo oggi su. Ciascuno dei personaggi giocabili e delle Abilità di Copia ha sia un proprio stile di gioco che un proprio set di mosse. Sperimentandole tutte, i giocatori potranno scegliere e padroneggiare le loro preferite. Guarda ora ...

NintendoItalia : Il nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno in un picchiaduro tutto nuovo! Scegli un'abilità e sconfiggi tutti g… - AkibaGamers : Ad appena un giorno di distanza dal leak del suo annuncio, #Nintendo ha deciso di rendere già disponibile #Kirby Fi… - SerialGamerITA : Kirby Fighters 2: disponibile da oggi su Nintendo Switch - italiatopgames : Kirby Fighters 2 disponibile da oggi in esclusiva su Switch - brema82 : RT @NintendoItalia: Il nostro paffuto eroe rosa fa il suo ritorno in un picchiaduro tutto nuovo! Scegli un'abilità e sconfiggi tutti gli a… -