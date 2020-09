"Io, cacciata via dai migranti della chiesa di don Biancalani" (Di giovedì 24 settembre 2020) Costanza Tosi Entriamo nella basilica di Santa Maria Maggiore diventata il dormitorio per migranti allestito da Don Biancalani, ma veniamo aggrediti da alcuni ospiti: "Via, uscite dalla chiesa, non potete stare qui!" “Vai via! Esci da qui! Chi sei tu? Non va bene così!”. Grida con aria minacciosa un immigrato africano quando proviamo ad entrare nelle chiesa di Santa Maria Maggiore, a Vicofaro (Pistoia). Urla che dobbiamo uscire da lì, che non abbiamo il permesso per riprendere con la telecamera dentro quelle mura e ci segue fino a che non liberiamo la zona. Attorno a noi, nella penombra, salite le scale che accolgono i fedeli all’ingresso della chiesa, decine di materassi accatastati sul pavimento ricoprono tutto il perimetro del soppalco che ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Costanza Tosi Entriamo nella basilica di Santa Maria Maggiore diventata il dormitorio perallestito da Don, ma veniamo aggrediti da alcuni ospiti: "Via, uscite dalla, non potete stare qui!" “Vai via! Esci da qui! Chi sei tu? Non va bene così!”. Grida con aria minacciosa un immigrato africano quando proviamo ad entrare nelledi Santa Maria Maggiore, a Vicofaro (Pistoia). Urla che dobbiamo uscire da lì, che non abbiamo il permesso per riprendere con la telecamera dentro quelle mura e ci segue fino a che non liberiamo la zona. Attorno a noi, nella penombra, salite le scale che accolgono i fedeli all’ingresso, decine di materassi accatastati sul pavimento ricoprono tutto il perimetro del soppalco che ...

“Vai via! Esci da qui! Chi sei tu? Non va bene così!”. Grida con aria minacciosa un immigrato africano quando proviamo ad entrare nelle Chiesa di Santa Maria Maggiore, a Vicofaro (Pistoia). Urla che d ...

