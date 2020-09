Fedez sfida Datome in una partitella di basket e s' infortuna al piede

(Di giovedì 24 settembre 2020) , Visited 60 times, 60 visits today, Notizie Simili: Vacanze in Gallura per i Ferragnez: colazione a… Il campione olbiese Gigitorna a giocare in Italia Da Santa Teresa il turismo della ...

annamariamoscar : Basket, Fedez sfida Datome: ma per il cantante la partita finisce male - infoitcultura : Fedez sfida Gigi Datome, ma la caviglia fa crack - infoitcultura : Fedez sfida Datome a basket: il video su Instagram - UgoBaroni : RT @SkySport: Fedez sfida Datome a basket: il video su Instagram - SouzaEluam : RT @RepubblicaTv: Basket, Fedez sfida Datome: ma per il cantante la partita finisce male: Il cantante Fedez ha postato su Instagram alcuni… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez sfida

Fedez gioca a basket con Datome e si rompe il legamento della caviglia. «Comunque la caviglia per un cestista è come il naso rotto per un pugile. Benvenuto fra noi!», ha commentato il cestista Gigi Da ...Infortunio per Fedez durante una partita di basket. Il rapper, nel corso di un allenamento in cui era presente anche il capitano della nazionale italiana e stella dell’Olimpia Milano Gigi Datome, è ca ...