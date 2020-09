F1 | Vettel | Paragoni con Schumacher non aiutano

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - " Non credo checome questo aiutino ". Lo ha detto Sebastian, pilota della Ferrari, respingendo ancora una volta icon Michael. Dalla prossima stagione ...

motorboxcom : #F1 Questa volta #Vettel non ci sta e spiega perché rifiuta il nuovo paragone con la carriera di #Schumacher -

Ultime Notizie dalla rete : Vettel Paragoni

ROMA - "Non credo che paragoni come questo aiutino". Lo ha detto Sebastian Vettel, pilota della Ferrari, respingendo ancora una volta i paragoni con Michael Schumacher. Dalla prossima stagione Vettel ...(FormulaPassion.it) Lo si è visto l’anno scorso, quando Vettel ha superato Leclerc in discesa alla curva 2, e nel 2017, quando Bottas ha passato entrambe le Ferrari partendo dalla terza casella. “Il ...