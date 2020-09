Esclusiva: colpo Perugia, in chiusura Sounas (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Perugia sta chiudendo un importante colpo a centrocampo. Si tratta di Dimitrios Sounas, classe 1994, in uscita dalla Reggina. Inizialmente Sounas doveva essere inserito nell’operazione Di Chiara, ma poi è stato deciso di separare le due operazioni. E già nella giornata di domani sono attesi gli accordi definitivi. La Reggina ha ormai definito altre tre cessioni: Bertoncini al Como, Marchi al Ravenna e Garufo al Catanzaro. Foto: logo Perugia sito L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilsta chiudendo un importantea centrocampo. Si tratta di Dimitrios, classe 1994, in uscita dalla Reggina. Inizialmentedoveva essere inserito nell’operazione Di Chiara, ma poi è stato deciso di separare le due operazioni. E già nella giornata di domani sono attesi gli accordi definitivi. La Reggina ha ormai definito altre tre cessioni: Bertoncini al Como, Marchi al Ravenna e Garufo al Catanzaro. Foto: logosito L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani piazza un colpo che può cambiare gli equilibri del campionato ... Adriano Galliani, in esclusiva a Monza-News, ha parlato di com'è nata la trattativa ...

