Covid, record di casi in Francia: 16mila in un giorno. 6mila nel Regno Unito. La Spagna supera i 700mila positivi: primi in Europa (Di giovedì 24 settembre 2020) In Europa continuano a crescere i contagi: cifre record in Francia, che ha registrato 16.096 positivi in 24 ore, un tetto mai raggiunto. superano di nuovo quota mille i pazienti in rianimazione, con 52 morti in un giorno solo. Parallelamente, nel Paese crescono polemiche e proteste contro il nuovo giro di vite deciso dal governo nel tentativo di limitare l’ondata. Anche in Gran Bretagna è stato registrato un nuovo record da maggio, con altri 6.634 contagi contro i 6.178 di ieri. In lieve aumento pure i morti, stimati in altri 40 contro 37 censiti ieri, fino a una somma ufficiale di poco sotto i 42mila dall’inizio della pandemia. Ma è la Spagna il Paese più colpito dell’Unione, il primo a superare i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Incontinuano a crescere i contagi: cifrein, che ha registrato 16.096in 24 ore, un tetto mai raggiunto.no di nuovo quota mille i pazienti in rianimazione, con 52 morti in unsolo. Parallelamente, nel Paese crescono polemiche e proteste contro il nuovo giro di vite deciso dal governo nel tentativo di limitare l’ondata. Anche in Gran Bretagna è stato registrato un nuovoda maggio, con altri 6.634 contagi contro i 6.178 di ieri. In lieve aumento pure i morti, stimati in altri 40 contro 37 censiti ieri, fino a una somma ufficiale di poco sotto i 42mila dall’inizio della pandemia. Ma è lail Paese più colpito dell’Unione, il primo are i ...

