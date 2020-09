Café Society | Recensione e trama

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 24 settembre 2020) Caféè, insieme a Midnight in Paris, uno dei film più seducenti di Woody Allen. E a dirlo non sono solo io. Quando è stato presentato a Cannes, questo film è stato definito dai critici come “uno dei migliori film di Woody Allen” (The Indipendent, Agosto 2016). Woody Allen mostra, sia nel suo lavoro che nelle sue interviste, un cinismo silenziosamente insistente, che lui chiamerebbe “realismo”, sulla futilità dello sforzo umano in un universo privo di significato e senza Dio e cose del genere. Ma il passato resta un aspetto dell’esistenza terrena per il quale ha un punto debole, e questo film lo dimostra più di altri. Coloro che avevano già deciso che Allen è un vecchio verme lascivo hanno trovato qui elementi a cui aggrapparsi. Eppure Café...