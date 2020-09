Bielorussia, Lukashenko giura a porte chiuse: proteste e scioperi (Di giovedì 24 settembre 2020) Bielorussia, Lukashenko giura a sorpresa a porte chiuse: proteste e scioperi nel Paese. Catene umane per chiedere la liberazione dei manifestanti In Bielorussia il presidente uscente Aleksandr Lukashenko ha prestato giuramento: la cerimonia si e’ svolta a porte chiuse e senza annunci alle 10.30 ora italiana, presso il Palazzo dell’indipendenza di Minsk. Un evento anticipato di varie settimane dai… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 settembre 2020)a sorpresa anel Paese. Catene umane per chiedere la liberazione dei manifestanti Inil presidente uscente Aleksandrha prestatomento: la cerimonia si e’ svolta ae senza annunci alle 10.30 ora italiana, presso il Palazzo dell’indipendenza di Minsk. Un evento anticipato di varie settimane dai… L'articolo Corriere Nazionale.

