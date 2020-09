Benevento | inviata istanza per ottenere accesso di 1 000 spettatori contro l’Inter

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ci sarà il pubblico nel recupero della prima giornata di Serie A trae Inter in programma il 30 settembre? La società campana ci crede e ha provveduto ad inviare un’alla Regione Campania perl’autorizzazione per l’di 1.000allo Stadio Vigorito. Saranno rese note le modalità di acquisto dei tagliandi solamente al momento della conferma della domanda, seppur la vendita sarà riservata esclusivamente agli abbonati della scorsa stagione.

sportface2016 : Inviata istanza dal #Benevento per consentire l'ingresso di 1.000 spettatori contro l'#Inter

Ci sarà il pubblico nel recupero della prima giornata di Serie A tra Benevento e Inter in programma il 30 settembre? La società campana ci crede e ha provveduto ad inviare un'istanza alla Regione Camp ...