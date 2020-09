Baldur' s Gate 3 nel nuovo video update tra romance e sessoanche con i personaggi degli amici in co-op

Baldur's Gate 3 nel nuovo video update tra romance e sesso...anche con i personaggi degli amici in co-op (Di giovedì 24 settembre 2020) Ieri è stata una giornata almeno in parte negativa per tutti i fan di Baldur's Gate 3 a causa dell'ennesimo rinvio per quanto riguarda l'uscita in Early Access. Fortunatamente la nuova data di uscita è piuttosto vicina (il 6 ottobre) e per consolarci abbiamo tra le mani un nuovo video update molto interessante."L'amore nei Forgotten Realms", è questo l'argomento principe del video update condiviso da Larian Studios e com'è facilmente intuibile si tratta di un approfondimento su cosa possiamo aspettarci a livello di relazioni con i companion. Relazioni che con il passare del tempo e con atteggiamenti e decisioni sempre più affini potrebbe anche diventare a tutti gli effetti romantica e sessuale.Larian si è concentrata ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Ieri è stata una giornata almeno in parte negativa per tutti i fan di's3 a causa dell'ennesimo rinvio per quanto riguarda l'uscita in Early Access. Fortunatamente la nuova data di uscita è piuttosto vicina (il 6 ottobre) e per consolarci abbiamo tra le mani unmolto interessante."L'amore nei Forgotten Realms", è questo l'argomento principe delcondiviso da Larian Studios e com'è facilmente intuibile si tratta di un approfondimento su cosa possiamo aspettarci a livello di relazioni con i companion. Relazioni che con il passare del tempo e con atteggiamenti e decisioni sempre più affini potrebbe anche diventare a tutti gli effetti romantica e sessuale.Larian si è concentrata ...

MimmoTheReal : RT @Multiplayerit: Baldur's Gate 3: si potrà fare sesso, anche con gli amici in multiplayer online - Multiplayerit : Baldur's Gate 3: si potrà fare sesso, anche con gli amici in multiplayer online - FPPodcast : Baldur's Gate 3: si potrà fare sesso, anche con gli amici in multiplayer online - dalvin_catania : RT @HDblog: Baldur's Gate 3, l'accesso anticipato slitta al 6 ottobre su Stadia e PC - GamingTalker : Baldur's Gate 3, il nuovo diario degli sviluppatori è dedicato alle romance e al party -

Ultime Notizie dalla rete : Baldur Gate Baldur's Gate 3: si potrà fare sesso, anche con gli amici in multiplayer online Multiplayer.it Baldur's Gate 3 nel nuovo video update tra romance e sesso...anche con i personaggi degli amici in co-op

Ieri è stata una giornata almeno in parte negativa per tutti i fan di Baldur's Gate 3 a causa dell'ennesimo rinvio per quanto riguarda l'uscita in Early Access. Fortunatamente la nuova data di uscita ...

PlayStation 4 - Dualshock 4 Controller Wireless V2, Nero57,00 €69,98

Ludopatia condivide alcuni suoi interventi solo con i suoi amici. Se vuoi conoscere Ludopatia, aggiungilo agli amici adesso.

Ieri è stata una giornata almeno in parte negativa per tutti i fan di Baldur's Gate 3 a causa dell'ennesimo rinvio per quanto riguarda l'uscita in Early Access. Fortunatamente la nuova data di uscita ...Ludopatia condivide alcuni suoi interventi solo con i suoi amici. Se vuoi conoscere Ludopatia, aggiungilo agli amici adesso.