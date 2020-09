Ares Gate, bomba Francesco Testi: 'Ecco cosa significava avere un contratto con l'agenzia' (Di giovedì 24 settembre 2020) Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio intervengono sul caso 'Ares Gate' 24 settembre 2020 'Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede, per cui non posso ... Leggi su today (Di giovedì 24 settembre 2020) Eva Grimaldi, Nancy Brilli e Giuliana De Sio intervengono sul caso '' 24 settembre 2020 'Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede, per cui non posso ...

C’era anche Francesco Testi tra i protagonisti delle fiction Ares e dopo le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del GF Vip anche lui ha avvertito il bisogno di dire la sua, d ...

"Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede, per cui non posso esimermi dal farlo". Comincia così il post di Francesco Testi a proposito dell'Ares Gate, il caso scop ...

