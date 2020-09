13enne Racconta sul Tema di un Abuso in Terza Persona ma La Protagonista Era Lei, Arrestato il Patrigno (Di giovedì 24 settembre 2020) I fatti si erano verificati tra il 2014 e il 2016 con il nuovo compagno della madre, la maestra aveva colto qualche stranezza nelle parole della piccola e ha avvertito le autorità. Aveva Raccontato in un Tema le violenze sessuali che era stata costretta a subire da parte del nuovo compagno della madre, ha finito … Leggi su youreduaction (Di giovedì 24 settembre 2020) I fatti si erano verificati tra il 2014 e il 2016 con il nuovo compagno della madre, la maestra aveva colto qualche stranezza nelle parole della piccola e ha avvertito le autorità. Avevato in unle violenze sessuali che era stata costretta a subire da parte del nuovo compagno della madre, ha finito …

In un tema a scuola ha raccontato gli abusi sessuali che era costretta a subire già da tempo, perpetrati dal compagno della madre. Il racconto non dettagliato di una ragazzina di 13enne che però ha in ...

Quando l'orco è in famiglia è ancora più difficile capire che quello che fa è sbagliato. Ma poi arriva l'aiuto di chi invece comprende dalle parole scritte su un tema di italiano che sta accadendo qua ...

