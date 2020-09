The Game Awards 2020: annunciata la data dell'evento di quest'anno (Di mercoledì 23 settembre 2020) I The Game Awards 2020 torneranno il 10 dicembre come un evento digitale.Lo show andrà in onda dal vivo in 4K UHD in studi senza pubblico a Los Angeles, Tokyo e Londra. Le tre città ospitanti saranno connesse digitalmente e presenteranno premi dal vivo, performance musicali e annunci di giochi in anteprima mondiale.È stato anche annunciato che l'evento presenterà un nuovo premio chiamato Innovation in Accessibly. Il premio riconosce gli sviluppatori di software e hardware che stanno "spingendo il medium in avanti" aggiungendo funzionalità, tecnologia e contenuti per "aiutare i giochi a essere riprodotti e apprezzati da un pubblico ancora più ampio".Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 23 settembre 2020) I Thetorneril 10 dicembre come undigitale.Lo show andrà in onda dal vivo in 4K UHD in studi senza pubblico a Los Angeles, Tokyo e Londra. Le tre città ospitanti sarconnesse digitalmente e presenterpremi dal vivo, performance musicali e annunci di giochi in anteprima mondiale.È stato anche annunciato che l'presenterà un nuovo premio chiamato Innovation in Accessibly. Il premio riconosce gli sviluppatori di software e hardware che st"spingendo il medium in avanti" aggiungendo funzionalità, tecnologia e contenuti per "aiutare i giochi a essere riprodotti e apprezzati da un pubblico ancora più ampio".Leggi altro...

Il profilo Twitter ufficiale dei The Game Awards ha appena annunciato la data in cui si terrà lo show, prevista per il 10 dicembre 2020. Com’è già successo per molte manifestazioni videoludiche e non, ...

