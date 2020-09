Suarez, Varriale cita codice Figc e scatena la bufera (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rispondono anche i tifosi del Napoli Reazioni arrivano anche dalla sponda napoletana: 'Da tifoso del Napoli non vedo l'ora che vengano accertate le responsabilità per le patenti, come mai non leggo ... Leggi su sport.virgilio (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rispondono anche i tifosi del Napoli Reazioni arrivano anche dalla sponda napoletana: 'Da tifoso del Napoli non vedo l'ora che vengano accertate le responsabilità per le patenti, come mai non leggo ...

BrunoGiovanni6 : RT @Djnc78: Intanto vi segnalo il Supervisore ??? WiCe Direttore in preda ad un attacco di priapismo ininterrotto. #Suarez #varriale #Peru… - EmeParonzini : Fa piacere che #Varriale abbia ritrovato i giga in tempo per commentare la vicenda di #Suarez, il suo silenzio su D… - fvitale : RT @realwarriale2: Alias @realvarriale, si dia una calmata sulla vicenda @LuisSuarez9, non riesco a tenere il passo. #Suarez #Varriale - 3dc8 : RT @realwarriale2: Alias @realvarriale, si dia una calmata sulla vicenda @LuisSuarez9, non riesco a tenere il passo. #Suarez #Varriale - fabioparatici2 : Video integrale di #Suarez durante l’esame. Dal video si evince che il tutto è stato fatto con la massima legalità… -