Stefano Domenicali nuovo CEO della Formula 1? Possibile avvicendamento con Chase Carey prima della fine della stagione in corso. Nel mondo della Formula 1 il nome caldo è quello di Stefano Domenicali, avvistato nelle scorse settimane a Monza e al Mugello. Stando alle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, l'ex team principal della Ferrari potrebbe ricoprire la carica di Ceo della Formula 1, prendendo quindi il posto di Chase Carey. Domenicali nuovo Ceo della Formula 1? Possibile l'avvicendamento con Carey prima della fine della stagione L'indiscrezione rimbalza da RaceFans a Sky Sport e parla di un ritorno di Stefano

