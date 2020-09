Smart Working: il lavoro svuota il Nord e favorisce il Sud (Di mercoledì 23 settembre 2020) “The day after lockdown”, un possibile titolo allo scenario apocalittico restituito dalle grandi città come Milano. South Working e “fuga di cervelli” Agosto ha lasciato le città con pochi turisti in giro, uffici vuoti e bar senza avventori, per non parlare di tutti quei ristoranti in cui era obbligatorio prenotare per trovare posto a sedere ora sono sì e no aperti. La domanda che sorge spontanea è quanto di tutto questo sia destinato a durare. Ci si pone questo interrogativo come conseguenza sociale ed economica di quello che è stato rinominato “south Working” cioè la fuga dei lavoratori e degli studenti fuori sede tornati subito nei loro paesi d’origine. Lì sono rimasti, continuano a lavorare dalle loro case, disdicendo a catena affitti e restituendo chiavi con ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 23 settembre 2020) “The day after lockdown”, un possibile titolo allo scenario apocalittico restituito dalle grandi città come Milano. Southe “fuga di cervelli” Agosto ha lasciato le città con pochi turisti in giro, uffici vuoti e bar senza avventori, per non parlare di tutti quei ristoranti in cui era obbligatorio prenotare per trovare posto a sedere ora sono sì e no aperti. La domanda che sorge spontanea è quanto di tutto questo sia destinato a durare. Ci si pone questo interrogativo come conseguenza sociale ed economica di quello che è stato rinominato “south” cioè la fuga dei lavoratori e degli studenti fuori sede tornati subito nei loro paesi d’origine. Lì sono rimasti, continuano a lavorare dalle loro case, disdicendo a catena affitti e restituendo chiavi con ...

sole24ore : #Smartworking, cosa serve perché diventi davvero “smart”? Lo spiega @orioli_alberto in questo video… - SkyTG24 : Lavoro smart working e congedi, cosa cambia dal 16 ottobre per chi ha figli in quarantena - sole24ore : Smart working dal 16 ottobre, come cambiano le regole per la quarantena dei figli ?? - tweety70il : RT @marzia38580873: La settimana della moda vedrà molte sfilate in streaming,molti paesi esotici stanno divulgando il concetto di vacanza i… - ricchiardic : Io 'workation' la rubrico come bestemmia. -