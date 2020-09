Ruby ter, Berlusconi chiede rinvio del processo per “impedimento per Covid” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Silvio Berlusconi ha chiesto il rinvio del processo Ruby ter per “impedimento per Covid”: già depositata l’istanza in tribunale a Milano, per spostare l’udienza fissata il 28 settembre. “Servono tamponi negativi e quarantena”. Silvio Berlusconi chiede, “per impedimento per Covid”, il rivio a giudizio del processo Ruby ter – in cui l’ex premier è imputato, … L'articolo Ruby ter, Berlusconi chiede rinvio del processo per “impedimento per Covid” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 settembre 2020) Silvioha chiesto ildelter per “impedimento per Covid”: già depositata l’istanza in tribunale a Milano, per spostare l’udienza fissata il 28 settembre. “Servono tamponi negativi e quarantena”. Silvio, “per impedimento per Covid”, il rivio a giudizio delter – in cui l’ex premier è imputato, … L'articoloter,delper “impedimento per Covid” proviene da www.meteoweek.com.

