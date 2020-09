Nutizieri : Rimini, Serena Grandi condannata a due anni e due mesi - repubblica : Rimini, Serena Grandi condannata a due anni e due mesi - rep_bologna : Rimini, Serena Grandi condannata a due anni e due mesi [aggiornamento delle 10:35] - cronaca_news : Rimini, Serena Grandi condannata a due anni e due mesi - rep_bologna : Rimini, Serena Grandi condannata a due anni e due mesi [aggiornamento delle 10:21] -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini Serena

Due anni e due mesi di reclusione all'attrice Serena Grandi per il fallimento del ristorante aperto a Borgo San Giuliano di Rimini, 'La locanda di Miranda' nel 2013. La condanna ieri in Tribunale a Ri ...BOLOGNA. Due anni e due mesi di reclusione all'attrice Serena Grandi per il fallimento del ristorante aperto a Borgo San Giuliano di Rimini, 'La locanda di Miranda' nel 2013. La condanna ieri in ...