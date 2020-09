Regionali, finisce l’era De Mita: niente seggio ad Avellino. Nipote o figlia in giunta? (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – finisce l’era De Mita in Campania. Le elezioni Regionali bocciano l’ex presidente del Consiglio. La lista Fare Democratico, che fa riferimento al sindaco di Nusco, non elegge il consigliere regionale in Irpinia. Solo due seggi: a Napoli con Felice Di Maiolo, e Salerno con Corrado Matera. Nel feudo di De Mita non scatta il seggio nonostante la buona affermazione di Pino Rosato con 8300 voti. Ora l’ultima spiaggia è l’ingresso di Antonia De Mita, figlia del re di Nusco, nella futura giunta De Luca. L'articolo Regionali, finisce l’era De Mita: niente seggio ad ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutol’era Dein Campania. Le elezionibocciano l’ex presidente del Consiglio. La lista Fare Democratico, che fa riferimento al sindaco di Nusco, non elegge il consigliere regionale in Irpinia. Solo due seggi: a Napoli con Felice Di Maiolo, e Salerno con Corrado Matera. Nel feudo di Denon scatta ilnonostante la buona affermazione di Pino Rosato con 8300 voti. Ora l’ultima spiaggia è l’ingresso di Antonia Dedel re di Nusco, nella futuraDe Luca. L'articolol’era Dead ...

