Regionali 2020 | Di Battista | «La più grande sconfitta del M5s» | grillini verso la scissione?

LegaSalvini : #SALVINI: 'M5S E RENZI SONO STATI CANCELLATI DAGLI ELETTORI' - LegaSalvini : REGIONALI, DI BATTISTA: “LA PIÙ GRANDE SCONFITTA NELLA STORIA DEL MOVIMENTO 5 STELLE” - espressonline : Il partito di Diego Fusaro è un turboflop alle regionali: il 'regime del Covid' non paga - salernocitta : REGIONALI: COLDIRETTI CAMPANIA AUGURA BUON LAVORO A DE LUCA - ilGiunco : Regionali, Pd: «Grazie Gavorrano. Siamo cresciuti del 6%, mentre la Lega ha perso il 10%» -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali 2020

«Per il M5S non è una questione di nomi, ma di identità e di comunità. Abbiamo perso non solo i voti, ma gli attivisti. Senza di loro non resta niente», ha dichiarato Alessandro Di Battista. ...Manca ancora l’ufficialità, o meglio la certezza della suddivisione dei seggi a livello regionale. Ma dai calcoli effettuati e in attesa che tutte le… ...