Reazione a Catena 23 settembre 2020 | i Tre alla Seconda video

Il video dell'Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 23 settembre 2020. Il gioco di Rai1, anche quest'anno condotto da Marco Liorni, ha visto rimanere campioni i Tre alla Seconda. Avevano partecipato al gioco già nel 2017 e hanno deciso di riprovarci…con grande successo, visti i risultati! I Tre alla Seconda – Marco, Francesco e Tommaso, i Fratelli Bartoloni -, al loro ventitreesimo tentativo non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L'Ultima Catena, che stasera, dopo qualche dimezzamento – ma non quello finale -, valeva 3.438 euro. Il loro montepremi totale rimane così a oltre 221.000 euro.

