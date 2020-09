Rambo 2 la vendetta, Sylvester Stallone torna in Vietnam: trama, cast e curiosità (Di mercoledì 23 settembre 2020) Rambo 2 – La vendetta (1985) è il seguito delle avventure del reduce del Vietnam interpretato da Sylvester Stallone ha perso la madre(che in questi giorni ): la pellicola, diretta da George Pan Cosmatos e scritta anche dallo stesso Stallone, torna in tv mercoledì 23 settembre in prima serata su Italia 1. Rambo 2 trailer Rambo 2 trama John Rambo, condanato per i fatti raccontati in Rambo, è ai lavori forzati in un penitenziario; condannato all’ergastolo, viene fatto scarcerare dal colonnello Trautman per tornare nel nord del Vietnam per una nuova missione. La sua missione consiste nel cercare delle prove fotografiche ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 settembre 2020)2 – La(1985) è il seguito delle avventure del reduce delinterpretato daha perso la madre(che in questi giorni ): la pellicola, diretta da George Pan Cosmatos e scritta anche dallo stessoin tv mercoledì 23 settembre in prima serata su Italia 1.2 trailerJohn, condanato per i fatti raccontati in, è ai lavori forzati in un penitenziario; condannato all’ergastolo, viene fatto scarcerare dal colonnello Trautman perre nel nord delper una nuova missione. La sua missione consiste nel cercare delle prove fotografiche ...

TvItaMemories : #StaseraInTv (23/09/2020) #Rai1 - #Ulisse: Il Piacere Della Scoperta #Rai2 - #MareFuori #Rai3 - #ChiLHaVisto… - LuciaMosca1 : (Il film cult stasera in TV: 'Rambo 2 - La Vendetta' mercoledì 23 settembre 2020) Segui su: La Notizia -… - Ash71Pietro : Stasera in tv: Rambo 2 – La vendetta su Italia 1 - FrameSeven7 : #Tv: 16/09, in prima serata: #Rambo, #Constantine, #IFratelliGrimm e l'Incantevole Strega, #Gambit,… -