Pubblico allo stadio | Sileri apre | Tifosi fino a un terzo della capienza

Roma, 23 settembre 2020 - Mille persone negli stadi di calcio ? Troppo pochi, per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri , che intervenendo a 'Un giorno da Pecora' spiega per la gioia dei Tifosi: "Gli stadi si possono ..."

Roma, 23 settembre 2020 - Mille persone negli stadi di calcio? Troppo pochi, per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che intervenendo a 'Un giorno da Pecora' spiega per la gioia dei tifosi: ...

Tpl, il Piemonte verso un sistema “pay per use” per i mezzi pubblici

TORINO (ITALPRESS) – Pagare i mezzi pubblici con il cosiddetto sistema “pay per use”, soltanto quando si utilizza il servizio. Ad annunciare il progetto è stato l’assessore regionale ai Trasporti e In ...

