Misericordie Pisane contro Matteo Salvini per la maglietta indossata al seggio: “No alla propaganda” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Misericordie Pisane contro Matteo Salvini: l’associazione ha preso le distanze dall’ex Ministro a seguito delle foto che lo mostravano ai seggi con indosso la maglietta con il loro simbolo. Le foto sono comparse anche sul Fatto Quotidiano. Salvini si è recato a votare lunedì 21 settembre mostrando la maglietta della sede di Ponsacco. La cosa non è piaciuta ai diretti interessati che hanno diramato una nota. La Federazione “Misericordie della Toscana” si occupa di volontariato e per questo ieri, 22 settembre, con una nota pubblicata su Facebook ha condannato il gesto di Salvini come mero strumento di propaganda. L’associazione Misericordie ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 settembre 2020): l’associazione ha preso le distanze dall’ex Ministro a seguito delle foto che lo mostravano ai seggi con indosso lacon il loro simbolo. Le foto sono comparse anche sul Fatto Quotidiano.si è recato a votare lunedì 21 settembre mostrando ladella sede di Ponsacco. La cosa non è piaciuta ai diretti interessati che hanno diramato una nota. La Federazione “della Toscana” si occupa di volontariato e per questo ieri, 22 settembre, con una nota pubblicata su Facebook ha condannato il gesto dicome mero strumento di propaganda. L’associazione...

fattoquotidiano : Salvini vota con la maglia delle Misericordie Pisane, presidente: “Noi facciamo volontariato, no a propaganda e str… - clikservernet : Misericordie Pisane contro Matteo Salvini per la maglietta indossata al seggio: “No alla propaganda” - Noovyis : (Misericordie Pisane contro Matteo Salvini per la maglietta indossata al seggio: “No alla propaganda”) Playhitmusi… - arcocielo : RT @ElioLannutti: Salvini vota con la maglia delle Misericordie Pisane, presidente: 'Noi facciamo volontariato, no a propaganda e strumenta… - divorex82 : RT @ElioLannutti: Salvini vota con la maglia delle Misericordie Pisane, presidente: 'Noi facciamo volontariato, no a propaganda e strumenta… -

Ultime Notizie dalla rete : Misericordie Pisane Misericordie Pisane contro Matteo Salvini per la maglietta indossata al seggio: “No alla propaganda” Bufale.net Salvini scomunicato dalle Misericordie di Ponsacco

Matteo Salvini si è presentato con la maglia delle Misericordie di Ponsacco a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma a quanto pare la scelta non è piaciuta all'associazione. Il Capit ...

Salvini al voto con la maglia della Misericordia di Ponsacco: "Ci dissociamo"

Matteo Salvini si è presentato con la maglia della Misericordia di Ponsacco a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma a quanto pare la scelta non è piaciuta all'associazione. Il Capit ...

Matteo Salvini si è presentato con la maglia delle Misericordie di Ponsacco a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma a quanto pare la scelta non è piaciuta all'associazione. Il Capit ...Matteo Salvini si è presentato con la maglia della Misericordia di Ponsacco a votare per il referendum sul taglio dei parlamentari, ma a quanto pare la scelta non è piaciuta all'associazione. Il Capit ...