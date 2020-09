Il senso di un No responsabile (di A. Morelli) (Di mercoledì 23 settembre 2020) (A cura di Alessandro Morelli, professore di Diritto pubblico all’Università di Messina)Nei risultati del referendum costituzionale c’è qualcosa di nuovo. Un dato importante, già colto dal direttore Mattia Feltri ma che merita un ulteriore approfondimento: in una consultazione dal risultato largamente scontato, quasi un terzo dei votanti, in contrasto con le indicazioni provenienti da pressoché tutti i partiti, si è espresso in senso contrario. E lo ha fatto a conclusione di un dibattito intenso, sviluppatosi in poche settimane, a ridosso del voto.Il No al taglio dei parlamentari non può essere inteso semplicemente come espressione della pervicace resistenza di una classe dirigente che non vuole rinunciare ai propri privilegi di casta. Sono i numeri a smentire questa lettura. Ma soprattutto il tono e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) (A cura di Alessandro, professore di Diritto pubblico all’Università di Messina)Nei risultati del referendum costituzionale c’è qualcosa di nuovo. Un dato importante, già colto dal direttore Mattia Feltri ma che merita un ulteriore approfondimento: in una consultazione dal risultato largamente scontato, quasi un terzo dei votanti, in contrasto con le indicazioni provenienti da pressoché tutti i partiti, si è espresso incontrario. E lo ha fatto a conclusione di un dibattito intenso, sviluppatosi in poche settimane, a ridosso del voto.Il No al taglio dei parlamentari non può essere inteso semplicemente come espressione della pervicace resistenza di una classe dirigente che non vuole rinunciare ai propri privilegi di casta. Sono i numeri a smentire questa lettura. Ma soprattutto il tono e ...

