Grande Fratello Vip: particolari rivelazioni sui trascorsi di Adua e Massimiliano Morra. Le loro parole hanno scosso un po' tutti. (Di mercoledì 23 settembre 2020) rivelazioni davvero particolari quelle di fatte da due concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip: Si tratta degli ex fidanzati Adua del Vesco e Massimiliano Morra, le vicende del loro passato, tra detto e non detto sembrano dover scoperchiare qualcosa di scottante. Dopo la diretta del GF Vip, la coppia si è lasciata andare a tristi ricordi e ad esperienze davvero assurde del loro passato. I ragazzi hanno descritto l'ambiente che frequentavano come qualcosa di davvero particolare, sembravano essere circondati da persone tossiche e malsane che hanno in qualche modo segnato la loro vita. Pare che fossero come tenuti tutti sempre sotto controllo ...

