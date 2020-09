GF Vip, dopo il bacio con Pierpaolo Elisabetta Gregoraci tira in mezzo Flavio Briatore (Di mercoledì 23 settembre 2020) Durante il ‘Grande Fratello Vip 5’ c’è stato il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra di loro il feeling sta aumentando sempre più e quello che è successo in piscina ha cementificato ancora di più il loro rapporto. L’uomo avrebbe confessato di essere seriamente interessato alla conduttrice e sono anche state fatto delle battute sull’ex marito di lei, Flavio Briatore. Il pubblico da casa si augura che possa nascere questa nuova coppia proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. La stessa Gregoraci, poco prima di varcare la porta rossa, aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva detto di essere pronta per tornare ad amare qualcuno e si era augurata di poter ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Durante il ‘Grande Fratello Vip 5’ c’è stato iltraPetrelli. Tra di loro il feeling sta aumentando sempre più e quello che è successo in piscina ha cementificato ancora di più il loro rapporto. L’uomo avrebbe confessato di essere seriamente interessato alla conduttrice e sono anche state fatto delle battute sull’ex marito di lei,. Il pubblico da casa si augura che possa nascere questa nuova coppia proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. La stessa, poco prima di varcare la porta rossa, aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva detto di essere pronta per tornare ad amare qualcuno e si era augurata di poter ...

