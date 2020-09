Fdi Napoli, cade la prima testa via Ciro Manzo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dopo il flop, salta la prima testa in Fratelli d’Italia. Ciro Manzo, segretario amministrativo del partito di Giorgia Meloni a Napoli, si dimette. Ad annunciarlo è lo stesso Manzo su Facebook: “Mi dimetto, è giusto dare spazio a persone di maggior spessore”. Ciro Manzo, uomo di punta di Edmondo Cirielli a Napoli, alle elezioni regionali si è schierato al fianco di Nello Savoia, ex coordinatore provinciale di Fdi in provincia di Napoli. Ma dopo il flop elettorale, Manzo non ha potuto fare altre che mollare. E così tramontano anche le possibilità per Manzo (dopo il flop ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo il flop, salta lain Fratelli d’Italia., segretario amministrativo del partito di Giorgia Meloni a, si dimette. Ad annunciarlo è lo stessosu Facebook: “Mi dimetto, è giusto dare spazio a persone di maggior spessore”., uomo di punta di Edmondo Cirielli a, alle elezioni regionali si è schierato al fianco di Nello Savoia, ex coordinatore provinciale di Fdi in provincia di. Ma dopo il flop elettorale,non ha potuto fare altre che mollare. E così tramontano anche le possibilità per(dopo il flop ...

