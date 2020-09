Elettra Lamborghini, crisi feroce a pochi giorni dalle nozze. Arriva anche Enzo Miccio (Di mercoledì 23 settembre 2020) A pochissimi giorni dal giorno del matrimonio, Elettra Lamborghini va in crisi e decide di cambiare ‘tutto’. In una Instagram stories la famosa ereditiera ha spiegato come stanno le cose e lo ha fatto in compagnia del suo fidato wedding planner, il famoso Enzo Miccio. Durante la notte, come ha raccontato nelle sue Instagram stories, all’una e mezza ha contattato d’urgenza il volto noto della televisione per le trasmissioni in onda su real Time ”Ma come ti vesti?” e ”Abito da sposa cercasi” per sfogarsi e rivoluzionare una delle scelte più importanti del suo matrimonio: vuole cambiare il suo abito da sposa. Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, e naturalmente dopo aver scelto l’abito con il quale ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 settembre 2020) Assimidal giorno del matrimonio,va ine decide di cambiare ‘tutto’. In una Instagram stories la famosa ereditiera ha spiegato come stanno le cose e lo ha fatto in compagnia del suo fidato wedding planner, il famoso. Durante la notte, come ha raccontato nelle sue Instagram stories, all’una e mezza ha contattato d’urgenza il volto noto della televisione per le trasmissioni in onda su real Time ”Ma come ti vesti?” e ”Abito da sposa cercasi” per sfogarsi e rivoluzionare una delle scelte più importanti del suo matrimonio: vuole cambiare il suo abito da sposa. Dopo aver organizzato tutto nei minimi dettagli, e naturalmente dopo aver scelto l’abito con il quale ...

