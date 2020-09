Cos’è un conto Hype? Ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno (Di mercoledì 23 settembre 2020) La rivoluzione dei pagamenti è passata attraverso il mondo globale del digitale. Negli anni infatti sempre più persone hanno preferito lasciare la borsa o anzi la valigia dei contanti a casa. Così, in una semplice carta o con qualche semplice click si possono muovere cifre interessanti per comprare vestiti, pagare auto e moto, prenotare dei viaggi o cenare in un bel ristorante. Una rivoluzione pratica che ha coinvolto un po’ tutti, se pensiamo che in ogni famiglia c’è uno strumento digitale, dal bancoposta per pagare una pensione, sino alle tante carte digitali e di ultima generazione. Tra queste, prende sempre più piede Hype che ha coniugato la praticità all’intelligenza estrema di una carta digitale per dare pochi…pensieri ai suoi clienti. Scopriamo quali sono le funzionalità di ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 settembre 2020) La rivoluzione dei pagamenti è passata attraverso il mondo globale del digitale. Negli anni infatti sempre più persone hanno preferito lasciare la borsa o anzi la valigia dei contanti a casa. Così, in una semplice carta o con qualche semplice click si possono muovere cifre interessanti per comprare vestiti, pagare auto e moto, prenotare dei viaggi o cenare in un bel ristorante. Una rivoluzione pratica che ha coinvolto un po’ tutti, se pensiamo che in ogni famiglia c’è uno strumento digitale, dal bancoposta per pagare una pensione, sino alle tante carte digitali e di ultima generazione. Tra queste, prende sempre più piedeche ha coniugato la praticità all’intelligenza estrema di una carta digitale per dare pochi…pensieri ai suoi clienti. Scopriamo quali sono le funzionalità di ...

TheItalianTimes : Per limitare le frodi informatiche nel settore bancario, è stato implementato un nuovo sistema di sicurezza chiamat… - KetelsLucia : VAXXED2. Per chi non si rende conto cos'è la verità, la libertà, l'amore x i figli.Non lasciate che la SALUTE diven… - LuciaKetels : VAXXED II THE PEOPLE'S TRUTH. Per chi non si rende ancora conto cos'è la verità, la libertà, l'amore x i figli. Non… - mikrokojeon : io sto pregando che k ritorni, ancora non mi capacito di come la bh abbia lasciato andare così un talento del gener… - daper56 : @Deputatipd @nzingaretti @pdnetwork Se per voi l'aver perso, in questa tornata, 13 consiglieri, e' una vittoria, pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è conto Diletta Leotta: Non ho un fidanzato, Ibrahimovic un amico. E mi sono rifatta il naso. Intervista Corriere della Sera